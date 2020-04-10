Защищают ли резиновые перчатки от вируса: советы экспертов

Эксперты рассказали, как правильно использовать резиновые перчатки в период пандемии коронавируса.

С распространением пандемии коронавируса в Украине вырос спрос на средства защиты: медицинские маски, резиновые перчатки и антисептики. Но, чтобы не навредить своему здоровью, важно соблюдать правила использования.

Например, нужно понимать, что сами по себе перчатки не защищают от вируса.

В дополнение, перчатки могут предоставлять ложное ощущение защищенности, когда мы становимся менее внимательными к тому, чего касаемся – говорится в блоге "Микроб и я" на странице в Facebook.

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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что регулярное мытье голых рук обеспечивает большую защиту от попадания COVID-19, чем ношение резиновых перчаток.

Полезное свойство резиновых перчаток – защита кожи рук от агрессивного действия дезинфектантов. То есть, когда мы выходим из дома и касаемся кнопки лифта, дверной ручки или поручня, то можем сразу же воспользоваться антисептиком без лишнего вреда для кожи рук.

Как правильно использовать резиновые перчатки

Не касайтесь лица рукавицами. Вирусу не так важно, каким образом он будет путешествовать – через поверхность наших рук или перчаток. Поэтому трогать лицо не нужно ни в коем случае.

Правильно снимайте перчатки

Важно делать это правильно, чтобы не разнести грязь и возможные вирусные частицы по запястьях.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) дает следующие рекомендации:

Возьмитесь за внешнюю сторону одной перчатки, не касаясь обнаженной кожи.

Снимайте перчатку с тела, извлекая ее внутрь.

Держите использованную перчатку еще одетой рукой.

Очистите вторую руку, положив пальцы внутрь перчатки в верхней части запястья.

Снимая вторую перчатку, переверните ее наружу так, чтобы осталась одна в другой.

Помойте руки после использования перчаток.

Составленные вывернутой стороной использованные перчатки следует поместить в пакет.

Тщательно мойте руки после использования

В резиновых рукавицах наши руки имеют свойство потеть. После длительного ношения резиновых перчаток, в условиях тепла и влаги начинается бурное размножение микроорганизмов. Когда мы снимаем перчатки, наши руки намного грязнее, чем до их одевания. Поэтому первое, что нужно сделать – тщательно помыть руки с мылом.

Очищайте перчатки при повторном использовании

Повторно использовать резиновые перчатки – не стоит. Однако, если вам пришлось во второй раз их одеть после непродолжительного использования – придерживайтесь правил дезинфекции. Нужно обязательно тщательно очищать перчатки, которые уже были в использовании с обеих сторон. Можно помыть их в воде с мылом, а также обработать хлорсодержащим или спиртосодержащим раствором.

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