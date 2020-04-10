"Никуда мы от этого не денемся": вирусолог оценила угрозу "второй волны коронавируса"

По словам специалиста, нужно не паниковать и придерживаться привычных норм профилактики.

Как и любое респираторное заболевание, коронавирус распространяется не только в Китае, но и во всем мире, однако 80% человечества перенесет его в бессимптомной форме.

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Об этом сказала украинская вірусологиня Надежда Жлобак, комментируя заявление Китая о начале второй волны эпидемии в стране из-за бессимптомных носителей, передает «Обозреватель».

"80% населения переносит коронавирус бессимптомно, это норма для человеческой популяции, не стоит делать из этого панических выводов. То, что COVID-19 будет распространяться – это норма, это же респираторное заболевание, оно должно распространяться. Никуда мы от этого не денемся. Нужно не паниковать и придерживаться привычных норм профилактики, как и в случае возникновения любых других ОРЗ", – сообщила эксперт.

На уточнение, действительно ли COVID-19 представляет большую угрозу для человечества, Жлобак напомнила о высокой смертности от обычного гриппа в Украине.

"Что значит угроза? Коронавирусная эпидемия не похожа ни на чуму, ни на оспу. Но кто вам сказал, что обычный грипп не является угрозой? От коронавируса в Украине погибли на сегодня 69 человек, а от гриппа только в январе этого года – 621 человек. Считаете, что умереть от гриппа "не страшно"? – уточнила она.

Она также выразила мнение, что не понимает, почему правительства западных стран, где фиксируют высокую смертность от COVID-19, не публикуют аналогичные цифры по гриппу за соответствующие периоды предыдущих лет. Жлобак также привела пример публикации исследования эпидемиологов, которое напечатали в журнале Итальянской ассоциации эпидемиологов, где утверждается, что общая смертность в Италии в этом эпидемическом сезоне не отличается от общей смертности за последние пять лет.