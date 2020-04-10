В Минздраве заявили, что аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса (видео)

Но вот мэр Киева Виталий Кличко утверждает противоположное: купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно сегодня невозможно.

В Минздраве заявили, что аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

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Как отметил Ляшко, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности.

"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - заявил он.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что купить экспресс-тест на выявление коронавируса и сделать его самостоятельно сегодня невозможно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Необходимость тестирования на коронавирус может определить только врач - семейный или врач-инфекционист... Есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку. Впрочем, если у вас же есть основания сделать тест, но вам отказали, обращайтесь с жалобой на "горячую линию" КГГА 15-51 или на "горячую линию" Министерства здравоохранения", - заявил Кличко.

"Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР-теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщил Кличко, в медучреждениях столицы есть сегодня 13 тысяч экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз.

Ранее и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что протестировать на коронавирус всю страну технически практически невозможно.

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