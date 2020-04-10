26-летний мужчина преодолел болезнь, несмотря на имеющуюся сердечную недостаточность.

В Тернопольской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, сегодня, 10 апреля, подтвержден факт отсутствия COVID-19 у 26-летнего жителя села Остров Тернопольского района, который заболел 19 марта.

«Мужчина был госпитализирован 27 марта в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом «правосторонняя пневмония». Впоследствии у больного лабораторно подтвердили диагноз «коронавирус», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пациент имел сопутствующую патологию - сердечную недостаточность.

По сведениям ОГА, 8 и 9 апреля медики повторно сделали два теста, которые показали отсутствие в организме пациента COVID-19.

Мужчину выписали из больницы.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, по состоянию на утро 10 апреля в области лабораторно подтверждено 196 случаев COVID-19, из них 5 - летальные.