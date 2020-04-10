В Киеве выросло количество больных COVID-19, среди них - двое медиков (видео)
По состоянию на 10 апреля в Киеве известно уже о 348 случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19. То есть за сутки выявлены еще 13 инфицированных людей.
Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.
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По его словам, среди заболевших восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, 14-летняя девочка и четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Двое из инфицированных – медики.
По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали трех человек, остальные на самоизоляции. В целом в столице сделано 3,3 тысячи экспресс-тестов на коронавирус и почти 3,5 тысячи ПЦР-тестов.
Лабораторно подтвержденные случаи по районам:
- Голосеевский - 29 случаев
- Дарницкий - 46 случаев
- Деснянский - 20 случаев
- Днепровский - 23 случая
- Оболонский - 24 случая
- Печерский - 78 случаев
- Подольский - 23 случая
- Святошинский - 15 случаев
- Соломенский - 46 случаев
- Шевченковский - 44 случая
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.
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