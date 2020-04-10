В Киеве выросло количество больных COVID-19, среди них - двое медиков (видео)

За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 13 киевлян.

По состоянию на 10 апреля в Киеве известно уже о 348 случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19. То есть за сутки выявлены еще 13 инфицированных людей.

Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

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По его словам, среди заболевших восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, 14-летняя девочка и четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Двое из инфицированных – медики.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали трех человек, остальные на самоизоляции. В целом в столице сделано 3,3 тысячи экспресс-тестов на коронавирус и почти 3,5 тысячи ПЦР-тестов.

Лабораторно подтвержденные случаи по районам:

Голосеевский - 29 случаев

Дарницкий - 46 случаев

Деснянский - 20 случаев

Днепровский - 23 случая

Оболонский - 24 случая

Печерский - 78 случаев

Подольский - 23 случая

Святошинский - 15 случаев

Соломенский - 46 случаев

Шевченковский - 44 случая



Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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