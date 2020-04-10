Минздрав: более 40 инфицированных коронавирусом украинцев подключены к аппаратам ИВЛ, из них 5 – в критическом состоянии

В Украине госпитализированы 923 человека с диагнозом COVID-19, из них 42 ребенка.

В Украине госпитализированы 923 человека с диагнозом COVID-19, из них 42 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что за минувшие сутки методом полимеразной цепной реакции было подтверждено 311 случаев заболевания COVID-19.

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"Из них 13 детей. Всего же на территории Украины мы имеем подтвержденных случаев 2 тыс. 203 человека, из них 145 детей", - сказал Ляшко.

По его словам, за сутки методом ПЦР были протестированы 2 тыс. 929 образцов, отобранных у людей с подозрением на коронавирусную болезнь, а также у всех людей с диагнозом «пневмония».

"Госпитализированы за минувшие сутки в учреждения здравоохранения 75 человек, из них 2 детей. Всего с диагнозом "коронавирусная болезнь" госпитализированы 923 человека, в том числе 42 ребенка. Из госпитализированных в критическом состоянии 5 человек - они подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности 43 человека с диагнозом «коронавирусная болезнь» сейчас нуждаются в реанимационных мероприятиях", - отметил главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки в Украине выздоровели 16 ранее инфицированных, в том числе трое детей и один медицинский работник.

Однако за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 12 летальных случаев.

"Хочу подчеркнуть, что общая тенденция к росту показателя летальности наблюдается по всему миру. Сейчас он уже составляет 6,0%, а в начале вспышки не достигал 3%. Лучший показатель летальности имеют Южная Корея - 2,0% и Германия - 2,1%. В Украине этот показатель составляет 3,1%, но среди других стран регистрируется и 10%, и 12%", - пояснил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

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