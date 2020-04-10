В Минздраве не смогли сказать, как смог и дым влияют на больных с COVID-19

Виктор Ляшко заверил, что в связи с массовым распространением пожаров на территории Украины Минздрав проводит мониторинг атмосферного воздуха и, в случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, сразу предоставит соответствующие рекомендации.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не смог сказать, как смог и дым, распространившийся в городах в результате лесных пожаров, влияет на больных с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга Ляшко спросили о том, влияет ли дым от пожаров и смог на течение заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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"Я не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым полностью влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнений, которые могут возникнуть от гриппоподобных заболеваний, в том числе и коронавирусной болезни, особенно, когда присоединяется пневмония. Поэтому рекомендую всем воздержаться от этих вредных привычек", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, в связи с массовым распространением пожаров на территории Украины Минздрав проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха.

"В случае превышения предельно допустимых концентраций (вредных веществ) мы сразу сообщим населению с соответствующими рекомендациями о том, что нужно делать для того, чтобы исключить риски для здоровья украинцев", - подчеркнул замминистра.

По данным ГСЧС, за минувшие сутки в Украине на открытых территориях и в природных экосистемах было зафиксировано 511 случаев возгораний. С начала года в результате 16 тыс. 634 пожаров в экосистемах было уничтожено 19 тыс. 217 гектаров.