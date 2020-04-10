В настоящее время в Коростене зафиксировано 14 случаев COVID-19, из которых 9 – за последние сутки.

В Житомирской области обнаружили новый очаг заболевания COVID-19 – в городе Коростень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявила заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

«К сожалению, есть новый эпицентр заболевания COVID-19 – в городе Коростень», - рассказала она.

По ее информации, в указанном городе зафиксировано 14 случаев COVID-19 (9 новых за последние сутки).

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Остапченко добавила, что один из заболевших работает на железной дороге, устанавливаются его контакты.

Также, как заявила заместитель председателя ОГА, по состоянию на утро 10 апреля количество больных коронавирусом в Бердичеве составляет 15 случаев, в Малине - 12.

В целом, по информации ОГА, по состоянию на 10 апреля в Житомирской области зарегистрировано 52 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, среди которых 3 - летальных.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в городе Малин Житомирской области была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции – болезнь обнаружили у восьмерых людей.