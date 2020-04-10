В Украине стремительно растет количество больных коронавирусом: плюс 311 случаев за сутки (видео)

На сегодня в Украине 2203 случая заболевания COVID-19.

В Украине по состоянию на 9.30 10 апреля зафиксировано 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 311 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 119 случаев;

Волынская область — 41 случай;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 56 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 254 случая;

Кировоградская область — 82 случая;

г. Киев — 348 случаев;

Киевская область — 140 случаев;

Львовская область — 82 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 46 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 85 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 196 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 27 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 366 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 года в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 апреля в Украине 1 тыс. 892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.

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