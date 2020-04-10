Врач-инфекционист призвала украинцев не заниматься самолечением коронавируса

Наиболее опасное последствие коронавирусной инфекции - это пневмония, которая может привести к удушью и смерти.

Специфического лечения от нового типа коронавирусной болезни COVID-19 пока нет, как и протестированных препаратов, которые бы доказали способность противостоять болезни.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" рассказала инфекционист Екатерина Булавинова, передает ТСН.

Наиболее опасное последствие коронавирусной инфекции - это пневмония, которая может привести к удушью и смерти.

"Психологически все хотят волшебную таблетку, но ее нет, нет специфического лечения от COVID-19. Я очень прошу всех воздерживаться от того, чтобы принимать лекарства, которые в мире не имеют доказательной эффективности. Врачи могут этим навредить пациентам. Прошу людей, которые не имеют отношения к медицине - не принимать участия в этих дискуссиях, не скупать эти препараты, не прятать их у себя дома, потому что они не имеют доказательной эффективности", - призвала Екатерина Булавинова.

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По ее словам, из-за того, что украинцы используют якобы действенные припараты, которые самостоятельно нашли и не проконсультировались с врачом, потом они имеют ужасные последствия сверхтяжелого лечения.

"Нужно максимально сфокусироваться на том, что человек с COVID -19 (может умереть - ред.) от удушья, потому что смерть от пневмонии - это смерть от удушья. Соответственно, основным лекарством для него будет кислород. Если он/она лежит в отделении интенсивной терапии, понадобятся мощные антибиотики", - отметила медэксперт.

Екатерина Булавинова отметила, что действенное лечение будет невозможным без медицинских работников. Которым сейчас также нужна дополнительная помощь.

"Хочу обратить внимание, что хороший уход - это медсестры и санитарки. Не могут врачи справиться самостоятельно. Сейчас время врачей, медсестер и санитарок", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, сейчас к поиску лекарств против COVID-19 присоединилось около 70 стран, в т.ч. 20 различных компаний и лабораторий. 6 апреля во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении процесса исследования препарата от коронавируса.

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