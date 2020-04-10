Врач-инфекционист объяснила, почему не стоит идти в больницу с симптомами простуды для тестирования на коронавирус

В больнице существует больший риск заразиться коронавирусом.

Украинцам, которые имеют обычные симптомы гриппа или простуды, не нужно массово тестироваться на выявление нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" рассказала инфекционист, медицинский эксперт детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова, передает ТСН.

Поскольку в больнице существует повышенный риск подхватить недуг и заразиться. Безопаснее будет пересидеть этот период дома и лечиться амбулаторно. ПЛР-тесты необходимы, прежде всего, для людей из зоны риска (пенсионеры и те, кто имеет хронические болезни - ред.).

Она подчеркнула, что тестирование действительно является важной частью для понимания эпидемиологической ситуации в стране. Но пояснила, что ложные подозрения перегружают медицинскую систему, что грозит в дальнейшем для потенциально зараженных людей.

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"Переоцененная история с тестирования, но не с точки зрения государственной политики. Безусловно тестирование очень важно. Оно позволяет установить, какая ситуация в стране. Но я очень бы хотела попросить людей забыть о нем как для пациента. Пациенту совсем неважно, есть ли у него COVID-19. Ему не нужно бежать в больницу, чтобы сделать себе тест, потому что они в этот момент очень перегружают систему и рискуют заразиться COVID-19, которого у них, возможно, еще и нет", - пояснила Булавинова.

По ее словам, если есть кашель, насморк и температура, "не нужно никуда бежать и искать возможность протестироваться".

"Вам надо оставаться дома, чтобы не заразить других, а думать следует для тех, кто особенно в зоне риска. О том, какой у него уровень сахара в крови, есть ли у него воспаление легких. Для больного важно думать, есть ли у него соответствующий уровень кислорода. Если нет такого средства, есть приложения, которым можно измерить. Тестирование важно для государства, но и для врача, который будет определять как вас лечить", - добавила Булавинова.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины - главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в стране низкий показатель выздоровления от коронавирусной болезни.

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