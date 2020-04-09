В Минздраве объяснили низкий показатель выздоровления от коронавируса в Украине

Ляшко также рассказал, как искал коронавирус в единственной области Украины, где его пока официально нет.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в стране низкий показатель выздоровления от коронавирусной болезни.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине от COVID-19 выздоровели 45 человек, а умерли 57.

"Мы должны понимать и отслеживать динамику заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15-м дне от момента, когда Украина пересекла отметку в сотню. Почему у нас так мало тех, кто выздоровел? Кому был лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной болезни, переходят в стадию выздоровления только после того, как два подряд через сутки будет проведено ПЦР-теста, которые покажут отрицательный результат. Мы каждый день их проводим. За минувшие сутки провели около 2500 исследований. Видим рост исследований в вирусологической лаборатории после смены Минздравом алгоритма и отметили еще раз на правильности тестирования и запрета от проведения тестирования", - пояснил Ляшко.

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Единственной областью в Украине, где до сих пор официально нет коронавируса, является Николаевская. Ее сегодня посетил главный санврач.

"Коронавирус на Николаевщине не нашел, хотя искали довольно интенсивно. Вчера с министром здравоохранения обсудили спецоперацию, которую провели в ночь на четверг, в частности, отправили лабораторию из Одесской области в Николаевскую. Отобрали 11 образцов больных пневмонией и доставили их в лабораторию в Одесской области. Исследовали ее там. До этого они исследовались в Николаевской вирусологической лаборатории. Сверили эти образцы. Они идентичны: и там и там отрицательные", - отметил Ляшко.

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