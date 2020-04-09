На Николаевщине до сих пор нет коронавируса - ОГА (видео)

За сегодня с подозрением на COVID-19 к медикам обратились 13 человек.

В Николаевской области по состоянию на 20:00 9 апреля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной болезни.

Об этом вечером сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"В течение дня за медицинской помощью обратилось 13 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 5 человек госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Сейчас в инфекционном стационаре находится 16 пациентов", - говорится в сообщении.

В ОГА уточняют, что с начала года за медицинской помощью обратилось 103 пациента с подозрением на коронавирус. 72 из них госпитализировали, а 31 назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

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"Лабораторно обследованы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 99 пациентов. На сегодня обследована 81 лицо имеет отрицательный результат, 18 проб в работе. Также на протяжении 07.04 - 09.04.2020 обследовано методом ПЦР 67 человек с диагнозом "Пневмония" любой этиологии и контактных лиц с подозрительными случаями, из них 29 человек имеют отрицательный результат, 38 проб в работе", - рассказали в пресс-службе.

На самоизоляции находятся 1145 человек, что раньше вернулись из-за границы или из других областей в место проживания.

Сегодня в Николаеве побывал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который выяснял, почему в регионе до сих пор не зафиксировали COVID-19.

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