Лазерная эпиляция: плюсы и минусы процедуры
Сегодня все больше и больше представительниц прекрасного пола отдают предпочтение лазерной эпиляции.
Рассказываем, что вам необходимо знать перед тем, как принять решение, стоит ли и вам попробовать.
Лазерная эпиляция: технология
Читайте такжеТоп-8 бюджетных уходовых масок для лицаЛазерная эпиляция – это метод удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения (свет с одной длиной волны с высокой направленностью и большой плотностью энергии).
Этот луч воздействует на меланин – пигмент, который содержится в темных волосках и обеспечивает их. Меланин поглощает энергию лазерного луча, которая доходит до луковицы и разрушает ее.
Перед процедурой надевают защитные очки, подготавливают кожу. После этого с помощью специальной насадки на кожу направляется лазерный луч с небольшими перерывами.
Лазерная эпиляция: противопоказания
Проводить данную процедуру не рекомендуется при:
- инфекционных заболеваниях кожи, в том числе при герпесе в стадии обострения;
- онкологических заболеваниях;
- заболеваниях вен и сосудов, в том числе при варикозе и тромбофлебите;
- беременности и лактации в первые 3 месяца;
- эпилепсии, волчанке, порфирии;
- повышенной температуре;
- нарушении свертываемости крови и приеме препаратов, снижающих ее;
- аллергии на солнечный свет и в случае приема препаратов, повышающих чувствительность к свету;
- наличии кардиостимулятора или кохлеарного импланта.
Лазерная эпиляция: за и против
Среди плюсов лазерной эпиляции называют то, что данная процедура практически безболезненна. Кожа при обработке не повреждается, а потому и практически исключен риск инфицирования или возникновения на ней рубцов.
Кроме того, с помощью лазерного аппарата можно за один сеанс обработать большую поверхность.
Вместе с тем данная процедура далеко не всем подходит. И это основной ее минус.
Для ожидаемого эффекта необходима хорошая контрастность кожи и волоса. Если и кожа, и волоски темные, лазер будет воздействовать на все пигменты сразу. Лазер не подходит тем, у кого волосы светлее кожи.