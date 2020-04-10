Лазерная эпиляция: плюсы и минусы процедуры

Данный вид эпиляция неплохо себя зарекомендовал в последнее время.

Сегодня все больше и больше представительниц прекрасного пола отдают предпочтение лазерной эпиляции.

Рассказываем, что вам необходимо знать перед тем, как принять решение, стоит ли и вам попробовать.

Лазерная эпиляция: технология

Читайте такжеТоп-8 бюджетных уходовых масок для лицаЛазерная эпиляция – это метод удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения (свет с одной длиной волны с высокой направленностью и большой плотностью энергии).

Этот луч воздействует на меланин – пигмент, который содержится в темных волосках и обеспечивает их. Меланин поглощает энергию лазерного луча, которая доходит до луковицы и разрушает ее.

Перед процедурой надевают защитные очки, подготавливают кожу. После этого с помощью специальной насадки на кожу направляется лазерный луч с небольшими перерывами.

Лазерная эпиляция: противопоказания

Проводить данную процедуру не рекомендуется при:

инфекционных заболеваниях кожи, в том числе при герпесе в стадии обострения;

онкологических заболеваниях;

заболеваниях вен и сосудов, в том числе при варикозе и тромбофлебите;

беременности и лактации в первые 3 месяца;

эпилепсии, волчанке, порфирии;

повышенной температуре;

нарушении свертываемости крови и приеме препаратов, снижающих ее;

аллергии на солнечный свет и в случае приема препаратов, повышающих чувствительность к свету;

наличии кардиостимулятора или кохлеарного импланта.

Лазерная эпиляция: за и против

Среди плюсов лазерной эпиляции называют то, что данная процедура практически безболезненна. Кожа при обработке не повреждается, а потому и практически исключен риск инфицирования или возникновения на ней рубцов.

Кроме того, с помощью лазерного аппарата можно за один сеанс обработать большую поверхность.

Вместе с тем данная процедура далеко не всем подходит. И это основной ее минус.

Для ожидаемого эффекта необходима хорошая контрастность кожи и волоса. Если и кожа, и волоски темные, лазер будет воздействовать на все пигменты сразу. Лазер не подходит тем, у кого волосы светлее кожи.