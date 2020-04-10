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Лазерная эпиляция: плюсы и минусы процедуры

06:15, 10 апреля 2020
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Лазерная эпиляция / depositphotos.com

Рассказываем, что вам необходимо знать перед тем, как принять решение, стоит ли и вам попробовать.

Лазерная эпиляция: технология

Читайте такжеТоп-8 бюджетных уходовых масок для лицаЛазерная эпиляция – это метод удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения (свет с одной длиной волны с высокой направленностью и большой плотностью энергии).

Этот луч воздействует на меланин – пигмент, который содержится в темных волосках и обеспечивает их. Меланин поглощает энергию лазерного луча, которая доходит до луковицы и разрушает ее.

Перед процедурой надевают защитные очки, подготавливают кожу. После этого с помощью специальной насадки на кожу направляется лазерный луч с небольшими перерывами.

Лазерная эпиляция: противопоказания

Лазерная эпиляция противопоказания / depositphotos.com

Проводить данную процедуру не рекомендуется при:

  • инфекционных заболеваниях кожи, в том числе при герпесе в стадии обострения;
  • онкологических заболеваниях;
  • заболеваниях вен и сосудов, в том числе при варикозе и тромбофлебите;
  • беременности и лактации в первые 3 месяца;
  • эпилепсии, волчанке, порфирии;
  • повышенной температуре;
  • нарушении свертываемости крови и приеме препаратов, снижающих ее;
  • аллергии на солнечный свет и в случае приема препаратов, повышающих чувствительность к свету;
  • наличии кардиостимулятора или кохлеарного импланта.

Лазерная эпиляция: за и против

Лазерная эпиляция за и против / depositphotos.com

Среди плюсов лазерной эпиляции называют то, что данная процедура практически безболезненна. Кожа при обработке не повреждается, а потому и практически исключен риск инфицирования или возникновения на ней рубцов.

Кроме того, с помощью лазерного аппарата можно за один сеанс обработать большую поверхность.

Вместе с тем данная процедура далеко не всем подходит. И это основной ее минус.

Для ожидаемого эффекта необходима хорошая контрастность кожи и волоса. Если и кожа, и волоски темные, лазер будет воздействовать на все пигменты сразу. Лазер не подходит тем, у кого волосы светлее кожи.

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