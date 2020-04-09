На Житомирщине зафиксировали "коронавирусный" антирекорд – 10 новых случаев за сутки

Эпицентром болезни стали Бердичев и Малин.

В Житомирской области по состоянию на 20:00 9 апреля лабораторно подтвердили 10 новых случаев коронавирусной инфекции – рекордное суточное количество за весь период эпидемии.

Читайте такжеВ Черниговской области экспресс-тест трижды показала отрицательный результат больном коронавирусом мужчине

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

«На Житомирщине сейчас вечером лабораторно подтвердили 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство – 5 в Бердичеве, где сегодня была вторая смерть от коронавируса», - сказал Мельник.

Он добавил, что областная власть принимает все меры, чтобы остановить распространение болезни в области.

В целом на Житомирщине состоянию на вечер 9 апреля уже 41 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.