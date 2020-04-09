"Расслабляться рано": Минздрав прогнозирует пик эпидемии коронавируса в Украине на 14-15 апреля

Правительство пока не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия.

Согласно статистике, карантинные меры замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telergam-канале «Коронавірус_Інфо».

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Отмечается, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, «поэтому расслабляться еще рано».

В Минздраве подчеркнули, что ослабление карантина не будет в ближайшее время.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», – пояснили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продолжит их действие до мая, а при положительной динамике борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.