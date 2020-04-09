Хватит на более 20 тысяч пациентов: Украина получит партию препарата для лечения больных COVID-19

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с гидроксихлорохином для симптоматического лечения больных COVID-19.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном коронавирусу, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток с действующим веществом "гидроксихлорохин" для симптоматического лечения больных COVID-19. Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минздраве пообещали обеспечить больных системной красной волчанкой препаратом, который также используют против коронавируса

Отмечается, что такого количества препарата хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

В Минздраве отметили, что этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.