Хватит на более 20 тысяч пациентов: Украина получит партию препарата для лечения больных COVID-19
Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с гидроксихлорохином для симптоматического лечения больных COVID-19.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном коронавирусу, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток с действующим веществом "гидроксихлорохин" для симптоматического лечения больных COVID-19. Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такого количества препарата хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.
В Минздраве отметили, что этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.
Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.
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