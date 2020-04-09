"Феномен" Николаевщины: в Минздраве рассказали, обнаружили ли коронавирус в регионе

Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не зафиксировали ни одного заражения.

В Николаеве людей с пневмонией проверили в лаборатории другой области, и по результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружили.

Читайте такжеВ Киеве за сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 41 человек, 26 – в Киево-Печерской Лавре (видео)Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Николаеве, сообщает "112 Украина".

"Мы ночью провели спецоперацию, мы забрали в одной из больниц у больных с пневмонией образцы и доставили их не в эту вирусологическую лабораторию, а в другую лабораторию, которая за пределами территории области", - рассказал Виктор Ляшко.

Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не обнаружили ни одного заражения коронавирусом, что Ляшко назвал феноменом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1 тысяча 892 лабораторно подтвержденные случаев COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях: Винницкая - 102 случая; Волынская - 38; Днепропетровская - 41; Донецкая - 11; Житомирская - 31; Закарпатская - 51; Запорожская - 47; Ивано-Франковская - 218; Кировоградская - 78 ; н. Киев - 300; Киевская область - 130; Львовская - 61; Луганская - 3; Одесская - 43; Полтавская - 19; Ровенская - 64; Сумская - 56; Тернопольская - 169; Харьковская - 5; Херсонская - 18; Хмельницкая - 16; Черновицкая - 302; Черкасская - 80 ; Черниговская - 9 случаев.