В Одессу доставили более 20 "скорых", оснащенных портативными аппаратами ИВЛ

В ближайшее время ожидается еще одна партия таких машин.

В Одессу доставили более 20 автомобилей скорой помощи, оснащенных портативными аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, сегодня председатель ОГА Максим Куцый передал одесским больницам ключи от 21 автомобиля медицинской помощи Citroen Jamper типа С.

«Все они оборудованы портативными аппаратами искусственной вентиляции легких», - сообщили в пресс-службе.

В частности, по два таких автомобиля получили Арцизский, Белгород-Днестровский, Измаильский и Подольский районы области, а также город Южный. По одному – Беляевский, Великомихайловский, Ивановский и Любашевский районы Одесской области, а также город Черноморск. Одесса получила 7 машин.

Отмечается, что соответственно оснащенные новые автомобили обеспечат дыхательную поддержку пациентам, позволят оперативно определить все жизненно важные параметры их состояния и восстановить резко нарушенные функции организма с помощью реанимационных мероприятий.

«Сегодня все мы по-настоящему ценим героизм врачей и потребность каждого из нас в их работе. Именно они, сопротивляясь распространению эпидемии, первыми сталкиваются с опасностями и угрозами», - сказал Куцый.

По его данным, бригады скорой помощи осуществляют около 1 тыс. выездов в день. В ближайшее время поступит новая партия машин скорой помощи.

Он акцентировал, что знает о проблеме неотложного обеспечения больниц средствами индивидуальной защиты - каждая бригада будет обеспечена в нужном количестве масками, перчатками, костюмами, очками и другими средствами.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области зарегистрировано 43 инфицированных COVID-19, в числе которых - три медработника города Подольска.