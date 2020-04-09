В Вооруженных силах еще два случая инфицирования COVID-19

Таким образом, общее количество инфицированных военнослужащих ВСУ составляет 7 человек.

В Вооруженных силах Украины зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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"9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще два случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Так, у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтвержден диагноз COVID-19.

Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Также COVID-19 подтвержден у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19.

"29 марта у него поднялась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - отметили в командовании.

Военных, которые имели контакты с больными, отправили на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом военнослужащих ВСУ составляет 7 человек.