В Украину прибыли еще три самолета с грузом для борьбы с коронавирусом - Офис президента

Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, они поступят и в крупные торговые сети.

В Украину прибыли еще три самолета из Китая с медицинским грузом для борьбы с коронавирусом.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

«На совещании сообщили, что в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, они поступят и в крупные торговые сети.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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