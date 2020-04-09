В Одесской области коронавирусом заразились трое медиков

В регионе лабораторно подтвержден диагноз у 43 человек, самому старшему – более 80 лет.

В Одесской области коронавирусом COVID-19 инфицированы трое медиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании внеочередной сессии Одесского областного совета заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

«На сегодня лабораторно подтвержден диагноз у 43 человек. К сожалению, в их числе один ребенок, а также трое медиков в городе Подольск», - сказал Куцый, уточнив, что самому возрастному пациенту – более 80 лет.

Он отметил, что сейчас очень важно решить вопрос с финансированием медиков.

В ходе заседания депутаты приняли решение о выделении доплаты 2660 медработникам, каждый из которых получит в среднем по 10 тыс. грн.

Доплаты получат медики больниц, принимающих людей, инфицированных коронавирусом или с подозрением на эту болезнь.