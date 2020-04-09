На Полтавщине зарегистрирован первый случай выздоровления от коронавируса
13:17, 09 апреля 2020Страна
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Повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у 28-летней женщины нет коронавирусной инфекции.
На Полтавщине от коронавируса вылечилась 28-летняя женщина / УНИАН
В Полтавской области зарегистрирован первый человек, который выздоровел от COVID-19.
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Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Добрая весть пришла из г. Горишние Плавни. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка", - говорится в сообщении.
По его словам, диагноз женщине поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме.
В настоящее время повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса.
Сегодня женщина уже сможет вернуться домой.
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