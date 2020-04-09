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На Полтавщине зарегистрирован первый случай выздоровления от коронавируса

13:17, 09 апреля 2020
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На Полтавщине от коронавируса вылечилась 28-летняя женщина / УНИАН

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Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Добрая весть пришла из г. Горишние Плавни. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка", - говорится в сообщении.

По его словам, диагноз женщине поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме.

В настоящее время повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса.

Сегодня женщина уже сможет вернуться домой.

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