В Киеве за сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 41 человек, 26 – в Киево-Печерской Лавре (видео)

COVID-19 уже подтверждено в 335 киевлян.

В Киеве за сутки число больных COVID-19 выросло на 41 человек, на сегодняшний день в городе уже 335 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Новости у меня сегодня неутешительны. За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущим днем - на 41 человек. Из них двое медиков. За сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал городской голова.

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Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин - от 36 до 70 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - подчеркнул Кличко.

Он еще раз обратился к киевлянам с призывом оставаться в праздники и поминальные дни дома.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.

Напомним, ранее в Киево-Печерской Лавре призвали обниматься и причащаться, чтобы побороть коронавирус. Священник утверждает, что "страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорят, что не следует бояться, так как "дальше будет хуже, если мы не покаемся".

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