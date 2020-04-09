Николаевцы с подозрением на коронавирус уезжают лечиться в Киев – СМИ

Двое больных с подозрением на коронавирус накануне уехали в столичную Александровскую больницу.

В Николаеве двое новых пациентов с симптоматикой и подозрением на COVID-19 уехали лечиться в Киев, в Александровскую больницу.

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Об этом в Telegram сообщает местное издание «Никвести», ссылаясь на источники в одной из больниц Николаева.

Утверждается, что больные – медики, муж и жена. В начале марта они были в Египте, после возвращения прием пациентов не вели.

Николаевский лабораторный центр диагноз им не подтверждал. Вчера состояние пары ухудшилось, и они уехали в Киев.

Напоминается, что 28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом, однако, на следующий день пара тоже уехала лечиться в Александровскую больницу. Таким образом, на статистике Минздрава по коронавирусу в регионах это не отразилось. Официально в Николаеве все еще нет подтвержденных случаев болезни.

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