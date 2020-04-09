На Житомирщине зафиксирована третья смерть от коронавируса

81-летняя женщина заболела еще с 28 марта, а ночью 9 апреля она умерла.

В Житомирской области зафиксирован третий летальный случай от COVID-19.

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Об этом заявила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Остапченко во время онлайн-брифинга, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"К сожалению, есть еще один летальный случай на Житомирщине. Умерла 81-летняя женщина из Бердичевского района", - рассказала она.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 81-летняя женщина заболела еще с 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля, экспресс-тест был негативным.

Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. Ночью 9 апреля женщина умерла.

В ОГА напомнили, что по состоянию на 9 апреля на Житомирщине зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, среди которых 3 - летальные (первый в Радомышльском районе и второй в Бердичевском районе).

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