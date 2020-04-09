На Полтавщине коронавирусом инфицировалось двое медиков

Обе женщины в удовлетворительном состоянии.

В Полтавской области у врача и медицинской сестры Миргородской ЦРБ лабораторно подтвердили заболевание на COVID-19.

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Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Тelegram-канале.

"В Миргороде болеет на коронавирус уже 4 человека. Новые случаи: 73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ, контактировали с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая – лечится дома, вторая женщина – находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 апреля в области зафиксировано 19 подтвержденных случаев коронавируса.