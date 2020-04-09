цей матеріал доступний українською

На Полтавщине коронавирусом инфицировалось двое медиков

11:34, 09 апреля 2020
Страна
42 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Полтавской области подтверждены новые случаи на коронавирус COVID-19

Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Тelegram-канале.

"В Миргороде болеет на коронавирус уже 4 человека. Новые случаи: 73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ, контактировали с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая – лечится дома, вторая женщина – находится в больнице", - говорится в сообщении.

t.me/s/synegubov/177

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 апреля в области зафиксировано 19 подтвержденных случаев коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter