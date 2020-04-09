Наместник Ионинского монастыря заболел коронавирусом

Священнослужитель утверждает, что не знает, где подхватил инфекцию, но имел много контактов.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, размещенного в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона инфицировался коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил сам священнослужитель.

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«После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, и в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный», – написал Иона.

Епископ утверждает, что самочувствие в норме и что он находится на самоизоляции под контролем врачей. Храм закрыли на карантин.

«Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, – это немудрено», – заметил Иона.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.