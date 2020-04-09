В Минздраве заявили, что массовое тестирование украинцев на COVID-19 нецелесообразно

К тому же такое тестирование технически почти невозможно.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что массовое тестирование украинцев на COVID-19 нецелесообразно и технически почти невозможно.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

«Для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические, клинические или лабораторные процедуры или протоколы. В соответствии с действующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии», - заявил Кузин.

По его словам, для лиц, подпадающих под критерии, проводится забор образцов и соответствующее исследование методом полимеразной цепной реакции. Для лиц, не подпадающих под критерии, обследование путем ПЦР возможно лишь в том случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю.

«Ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех лиц или всех граждан, поэтому такая опция пока не рассматривается и вряд ли будет применена, прежде всего потому, что это нецелесообразно и технически это почти невозможно сделать», - заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.

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