Минздрав: чаще всего умирают в результате осложнений от COVID-19 женщины и лица старше 50 лет

В Украине от коронавируса выздоровели 45 человек.

Чаще всего умирают в результате осложнений от COVID-19 женщины и лица в возрасте от 50 лет, у которых были тяжелые заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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«Умерли в результате осложнений от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин. Выздоровели уже 45 человек. В поло-возрастной структуре умерших преобладали женщины - это 54%, и лица в возрасте от 50 лет и старше - 84%», - заявил он.

По словам Кузина, почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а в некоторых случаях были объединенные болезни.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19.

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