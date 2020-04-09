Доктор Комаровский рассказал, являются ли переносчиками коронавируса комары (видео)

Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе и насекомых

Доктор Комаровский в своем новом видео о коронавирусе рассказал, что комары не являются переносчиками COVID-19 и человек не может подхватить инфекцию от насекомого.

"Комары коронавирус однозначно не переносят. Медицинская наука не имеет никакой информациии о том, что коронавирусы переносятся насекомыми, поэтому не переносятся. Никакие. В том числе COVID-19", — сказал заслуженный украинский педиатр в своем блоге.

Отметим, что после множества фейков в сети о коронавирусе люди начинают интересоваться у известных врачей подтвержденными фактами о COVID-19.

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Как мы ранее писали, доктор Комаровский ответил на популярные вопросы украинцев касательно медицинских масок и респираторов. Он отметил, что маска не может защитить человека от коронавируса, который летает в воздухе. Но маска нужна для того, чтобы человек сам не распространял инфекцию, через капли мокроты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 апреля коронавирус в Украине инфицировал более 1800 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился в 224 новых случаях, в том числе скончалось 57 человек. Выздоровело за последний день 45 пациентов.

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