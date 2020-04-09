В Черновицкой области две новые смерти: женщина с COVID-19 и мужчина с подозрением

По состоянию на вечер 8 апреля медики вылечили от коронавируса 17 пациентов в Черновицкой области.

В Черновицкой области умерли больная COVID-19 женщина и мужчина с подозрением на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

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"Вчера вечером, 8 апреля, в Глибоцкой ЦРБ умер 59-летний житель села Каменка. Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома, 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре. Наряду с этим, у мужчины были гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия", - пояснили в ОГА.

Кроме того, вчера в Черновицкой городской больнице скончалась черновчанка 1949 года, инфицированная COVID-19. Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу, находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз - ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

В то же время сообщается, что в области 8 апреля от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка.

Таким образом, на вечер 8 апреля местные медики вылечили от COVID-19 уже 17 пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксированы 1 892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.