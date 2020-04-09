цей матеріал доступний українською

В Украине новый антирекорд по заболеванию COVID-19: плюс 224 человека за сутки (видео)

09:35, 09 апреля 2020
Страна
1754 0
Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на 9.30 9 апреля зафиксировано 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

Читайте такжеПандемия коронавируса: в Минздраве надеются, что рожа заболеваемости в Украине не будет

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 224 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 102 случая;
  • Волынская область — 38 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 31 случай;
  • Закарпатская область — 51 случай;
  • Запорожская область — 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 218 случаев;
  • Кировоградская область — 78 случаев;
  • г. Киев — 300 случаев;
  • Киевская область — 130 случаев;
  • Львовская область — 61 случай;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 43 случая;
  • Полтавская область — 19 случаев;
  • Ровенская область — 64 случая;
  • Сумская область — 56 случаев;
  • Тернопольская область — 169 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 18 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черновицкая область — 302 случая;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:30 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter