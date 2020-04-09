В Украине новый антирекорд по заболеванию COVID-19: плюс 224 человека за сутки (видео)
В Украине по состоянию на 9.30 9 апреля зафиксировано 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 224 новых случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 38 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 51 случай;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 218 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- г. Киев — 300 случаев;
- Киевская область — 130 случаев;
- Львовская область — 61 случай;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 43 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ровенская область — 64 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 169 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 18 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 302 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:30 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели.
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