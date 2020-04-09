На Львовщине от коронавируса умер третий человек

Очередной жертвой болезни COVID-19 стала 68-летняя женщина, имеющая сопутствующие заболевания.

Во Львовской области умер третий пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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В частности, ночью 9 апреля скончалась 68-летняя женщина, которая имела сопутствующие заболевания, онкологию.

Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили неделю назад. Женщина находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

По информации городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на утро 9 апреля во Львове в целом подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом. Трое пациентов выздоровели от болезни.

На протяжении минувших суток в двух городских лабораториях провели около 87 ПЦР-тестов, из них 25 показали положительный результат.

Как сообщал УНИАН, всего в мире насчитывается 1,52 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли от коронавирусной болезни COVID-19 более 88,5 тысячи людей, вылечились более 337,7 тысячи человек.