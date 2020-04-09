На Львовщине от коронавируса умер третий человек
Во Львовской области умер третий пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Читайте такжеКомаровский объяснил, что сможет победить коронавирус (видео)
В частности, ночью 9 апреля скончалась 68-летняя женщина, которая имела сопутствующие заболевания, онкологию.
Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили неделю назад. Женщина находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
По информации городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на утро 9 апреля во Львове в целом подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом. Трое пациентов выздоровели от болезни.
На протяжении минувших суток в двух городских лабораториях провели около 87 ПЦР-тестов, из них 25 показали положительный результат.
Как сообщал УНИАН, всего в мире насчитывается 1,52 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли от коронавирусной болезни COVID-19 более 88,5 тысячи людей, вылечились более 337,7 тысячи человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире