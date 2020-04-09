Возросло количество больных коронавирусом украинцев за границей - МИД

В целом, за границей от коронавируса лечатся 175 украинцев.

В среду, 8 апреля, новый коронавирус обнаружили у еще одного украинца за границей, а именно - в США.

В целом, за границей от коронавируса лечатся 175 украинцев, сообщает Министерство иностранных дел Украины по состоянию на 18:00 8 апреля.

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Больше всего, а именно 121 украинец, лечится от коронавирусной болезни в Италии. Еще 22 гражданина Украины получают медицинскую помощь в Греции, пятеро в Испании, по четыре в Германии и Польше, трое в Австрии, двое в США, а также по одному в Чехии, Египте, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Швеции, Таиланде, России, Нигерии и на Сейшельских островах и Мальте.

За последние сутки не изменилось число украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, - 5 граждан (четыре в Италии, один во Франции).

Также не изменилось количество украинцев, которые поправились за границей, таких 17 человек

Также, сейчас 14 тыс. 325 украинских граждан обратились за помощью в иностранных дипломатических ведомствах Украины по программе "Защита".

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