В Хмельницком массово проверят на коронавирус медиков, кондукторов и священников
В Хмельницком готовятся провести массовые экспресс-тесты и тесты методом ПЦР с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Как сообщает УНИАН, об этом сегодня сообщил городской голова Александр Симчишин во время скайп-брифинге с журналистами.
По его словам, город закупит 300 ПЦР-тестов (средняя стоимость одного составляет около 650 грн – УНИАН), которые использует для проверки состояния здоровья медиков, работающих в мобильных бригадах, амбулаториях семейной медицины и врачей, и которые контактируют с больными пневмонией.
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"Кроме этого, городская инфекционная больница имеет 1099 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Примерно половину из них используем для тестирования всех кондукторов, социальных работников, которые занимаются развозом продуктовых наборов и священников. Что касается церковнослужителей, то их точное количество должно представить духовный совет. Думаю, что это будет не более 100 человек", - подчеркнул мэр.
По состоянию на 8 апреля на территории Хмельницкой области подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 15 человек, в том числе у двоих медработников и одного ребенка. Ребенок проживает в Шепетовском районе и находится на амбулаторном лечении.
Из 15 больных госпитализированы 9 человек.
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