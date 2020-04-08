В Хмельницком массово проверят на коронавирус медиков, кондукторов и священников

По состоянию на 8 апреля на территории Хмельницкой области подтверждено заболевание COVID-19 у 15 человек.

В Хмельницком готовятся провести массовые экспресс-тесты и тесты методом ПЦР с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает УНИАН, об этом сегодня сообщил городской голова Александр Симчишин во время скайп-брифинге с журналистами.

По его словам, город закупит 300 ПЦР-тестов (средняя стоимость одного составляет около 650 грн – УНИАН), которые использует для проверки состояния здоровья медиков, работающих в мобильных бригадах, амбулаториях семейной медицины и врачей, и которые контактируют с больными пневмонией.

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"Кроме этого, городская инфекционная больница имеет 1099 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Примерно половину из них используем для тестирования всех кондукторов, социальных работников, которые занимаются развозом продуктовых наборов и священников. Что касается церковнослужителей, то их точное количество должно представить духовный совет. Думаю, что это будет не более 100 человек", - подчеркнул мэр.

По состоянию на 8 апреля на территории Хмельницкой области подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 15 человек, в том числе у двоих медработников и одного ребенка. Ребенок проживает в Шепетовском районе и находится на амбулаторном лечении.

Из 15 больных госпитализированы 9 человек.

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