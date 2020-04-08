В Черновицкой области зафиксировали 30 новых случаев коронавируса

В больнице умерла медработник с подозрением на COVID-19, а еще одна черновчанка выздоровела.

В Черновицкой области медики сегодня получили подтверждение заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 у еще 30-ти местных жителей.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он отметил, что среди вновь выявленных случаев болезни больше всего приходится на Хотинский район (10), Черновцы (9) и Глубокский район (6 человек).

"Важно отметить, что 13 из этих людей не были за границей и заразились через контакт с людьми, которые вернулись из-за границы в прошедшие три-четыре недели", - сообщил чиновник.

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Кроме того, Осачук сообщил о смерти 66-летней медицинской работницы из Черновцов, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, сегодня в Черновцах выздоровела от COVID-19 и была выписана из больницы 61-летняя местная жительница.

Таким образом, в Черновицкой области по состоянию на вечер 8 апреля зафиксировано 303 случая коронавирус, среди них 17 человек выздоровели, а семеро скончались.

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