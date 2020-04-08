В Одесской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Одесской области за сутки подтверждено 11 случаев инфицирования COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.
По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей города Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы поселка Окны и женщины из Кодымского района.
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Из числа зарегистрированных сегодня самому молодому пациенту - 25 лет, самому старшему - 82 года.
Сейчас каждый получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.
Всего в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области выздоровели два человека, инфицированных COVID-19.
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