В Одесской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В Одесской области за сутки подтверждено 11 случаев инфицирования COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей города Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы поселка Окны и женщины из Кодымского района.

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Из числа зарегистрированных сегодня самому молодому пациенту - 25 лет, самому старшему - 82 года.

Сейчас каждый получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.

Всего в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области выздоровели два человека, инфицированных COVID-19.

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