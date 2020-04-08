В Черновицкой ОГА назвали вероятную причину массового инфицирования коронавирусом в регионе

Детали глава ОГА пообещал сообщить после окончания расследования.

Вероятной причиной начала массового инфицирования населения коронавирусом в Черновицкой области могло стать массовое мероприятие, которое там проводили.

Такое мнение выразил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет "Громадське".

"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно и пошло", - рассказал он.

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По его словам, более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование. "Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил Осачук.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели. В частности, в Черновицкой области выявлено 273 инфицированных коронавирусом.

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