В Черновицкой ОГА назвали вероятную причину массового инфицирования коронавирусом в регионе
Вероятной причиной начала массового инфицирования населения коронавирусом в Черновицкой области могло стать массовое мероприятие, которое там проводили.
Такое мнение выразил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет "Громадське".
"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно и пошло", - рассказал он.
Читайте такжеВ Черновцах умерла пациентка с подозрением на COVID-19
По его словам, более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование. "Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил Осачук.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели. В частности, в Черновицкой области выявлено 273 инфицированных коронавирусом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире