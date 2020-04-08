На Львовщине - вторая смерть вследствие коронавируса
Во Львовской области зафиксировали вторую смерть вследствие коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Жертвой заболевания стал 50-летний мужчина.
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"Позитивный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля. Мужчину доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь, мужчина скончался. Львовская ОГА выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине жертвами коронавируса стали 52 человека, подтверждено 1668 случаев заболевания.
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