В Минздраве пообещали обеспечить больных системной красной волчанкой препаратом, который также используют против коронавируса

В Минздраве договорилось о дополнительных поставках указанного препарата «Плаквенил».

Министерство здравоохранения Украины работает над обеспечением больных системной красной волчанкой препаратом «Плаквенил», который является основным средством для лечения этой болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Люди, которые болеют системной красной волчанкой, должны знать, что дефицита «Плаквенила» мы не допустим и они будут обеспечены им бесперебойно. Таких больных в стране около 14 тысяч. Мы разработали механизм, который позволит избежать недостатка этого препарата даже на фоне его использования во время эпидемии коронавируса», - подчеркнул Степанов.

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Как отметил министр, ведомство уже договорилось с компанией-производителем «Плаквенила» о поставке дополнительной партии препарата по всей стране. Компания будет осуществлять бесперебойные поставки препарата и далее, в течение всего 2020 года.

«Эта партия будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями. Препарат будет включен в программу «Доступные лекарства», и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране», - добавил Степанов.

Справка УНИАН. Во время пандемии коронавируса «Плаквенил», содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Это привело к ажиотажу вокруг этого медикамента в аптеках. 3 апреля Степанов заявил, что в регионы будет отправлено более 2 тыс. упаковок «Плаквенила».