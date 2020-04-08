В Ивано-Франковской ОГА раскрыли причины самой высокой в Украине смертности от коронавируса

Вследствие COVID-19 уже умерли 13 жителей Прикарпатья.

Власть Прикарпатья объяснила, почему на Ивано-Франковщине самая высокая смертность от COVID-19 в Украине. Речь идет о 13 летальных исходах в регионе из 52 - в целом по Украине.

По словам и.о. председателя ОГА Виталия Федорива, во всех случаях имела место запущенная ситуация, когда люди слишком поздно обращались к медикам, пишет "Галка".

"Видим, что имела место молниеносная форма, и сопутствующие болезни. Это доказано, что таким людям, с сопутствующими болезнями, очень трудно выйти из такого состояния и есть летальные случаи. Поэтому при первых признаках болезни нужно обращаться к семейному врачу, не заниматься самолечением. Для нашей области, маленькой - 25% смертности от Украины - это очень много. Поэтому это еще раз свидетельствует о потребности в карантине и сознания людей", - пояснил чиновник.

В ОГА добавляют, что сейчас продолжается проверка действий семейных врачей, которые консультировали умерших от коронавируса прикарпатцев перед их госпитализацией. Но отмечают, что большинство из медиков - хорошо знакомы с болезнью и знают, как правильно реагировать.

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"Все семейные врачи руководствуются приказом и алгоритмом от Минздрава. Они занимаются легкими формами, и сами определяют критерии, когда направить их в учреждения здравоохранения. Каждый врач несет персональную ответственность, как он оказывает эту помощь. Конечно, человеческий фактор есть, за всех 100% не можем быть уверены. Но большинство врачей действуют вовремя и адекватно. Когда есть средняя форма - однозначно в медучреждение. Мы ведем проверку действий семейных врачей, и сообщим отдельно", - сказала руководитель информационно-аналитического центра по вопросам противодействия коронавирус в Ивано-Франковской области Наталья Демина.

Сейчас в Ивано-Франковской области количество больных COVID-19 увеличилось до 198, 13 человек умерли, в том числе четыре случая подтвердили за последние сутки.

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