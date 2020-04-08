Вирусолог объяснила, почему в Украине большой процент инфицированных COVID-19 среди молодежи

По ее словам, помимо туристов, вирус в Украину завезли заробитчане, которые также относятся к возрастной группе 20+.

Высокий процент заболеваемости COVID-19 в Украине людей в возрасте 20-55 лет связан с тем, что они инфицировались во время путешествий в западные страны, где наблюдалась вспышка вируса.

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Об этом сказала украинская вирусолог Надежда Жлобак, передает «Обозреватель». По ее словам, помимо туристов, вирус в Украину завезли заробитчане, которые также относятся к возрастной группе 20+.

"Первые случаи заболевания проявились у тех, кто вернулся из Куршевеля и подобных мест. Они приехали инфицированными и, не соблюдая требований 14-дневного карантина, распространили заболевания среди своего круга. Вторая тенденция – большинство из тех, кто заболел COVID-19 в западных областях Украины, являются заробитчанами и тоже принадлежат к возрастной группе 20-55 лет. Пенсионеры же за границу не ездят, диагностику на вирус не проводят, разве что когда попадут в больницу", – уточнила она.

Жлобак также прокомментировала смерть 35-летнего мужчины от коронавируса, который, по словам жены, был полностью здоровым. По ее мнению, это не похоже на тенденцию, а каждый случай смерти инфицированных следует анализировать индивидуально и детально.

"Понимаю горе человека, но говорить, почему умер именно этот парень, невозможно без объективных данных об истинном состоянии его здоровья и причинах смерти. Но так не может быть, чтобы здоровый человек (неважно – молодой или старый) шел и упал замертво только потому, что в его организм попал коронавирус", – заверила вирусолог.