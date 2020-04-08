Врач-инфекционист назвала основные условия для ослабления карантина

По ее словам, сейчас вирус передается в основном заробитчанами, которые неделю-две назад вернулись из инфицированных стран.

Если количество больных коронавирусом в Украине начнет спадать, карантин могут ослабить после 24 апреля, а также запустить общественный транспорт.

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Такую гипотезу высказала врач-инфекционист Алла Мироненко, передает «Обозреватель». По ее словам, сейчас вирус передается в основном заробитчанами, которые неделю-две назад вернулись из инфицированных стран, но этот "ресурс" из-за карантинных мероприятий должен иссякнуть до конца апреля.

"В Украине экстраординарная ситуация. Мы пустили 150-170 тысяч заробитчан, вернувшихся из наиболее инфицированных стран. Вот они и те лица, с которыми они контактировали, делают погоду нам сейчас. Если этот ресурс иссякнет и все будут соблюдать гигиену рук, дистанции, а в помещении надевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус. Карантин могут начать ослаблять после 24 апреля, я бы также запустила еще общественный транспорт", – подчеркнула она.

По словам врача, в транспорт можно будет пускать людей только в масках и перчатках, а вот школы будет открывать еще рано.

"Поскольку школьники уже наладили обучение в интернете, то пусть уже дистанционно и заканчивают. Не стоит собирать много детей в одном помещении в школе. Заболеют они или нет, но могут служить источником распространения вируса. В школу можно пускать уже после лета. Думаю, летом будет легче. Повышенная температура, ветер, сквозняки пагубно влияют на возбудителя в воздухе", – подытожила Мироненко.