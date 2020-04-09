Дифтерия: основные симптомы у детей и взрослых

Дифтерию нередко путают с острым респираторным заболеванием.

Дифтерия – это инфекционное заболевание, вызванное коринебактерией (Corynebacterium diphtheria), которая в первую очередь поражает горло и верхние дыхательные пути, а также производит токсин, повреждающий другие органы.

Причины дифтерии

Читайте такжеБронхит: что это и как его лечитьВозбудителем дифтерии является дифтерийная палочка, она же палочка Леффлера, которая принадлежит к роду коринебактерий. Этот микроорганизм способен образовывать более 20 белков и ферментов, в том числе дифтерийный экзотоксин.

Дифтерийный токсин состоит из двух фрагментов, один из которых подавляет образование белка и как следствие приводит к гибели клеток, а другой отвечает за распознавание необходимых для инфекции клеток и прикрепления к ним.

Известно, что коринебактерия дифтерии очень устойчива. К примеру, попав на чашку со слюной, она может жить в течение двух недель.

Передается дифтерия воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путями. Инкубационный период этого заболевания составляет от 2 до 10 дней с момента попадания инфекции в организм.

Среди факторов, которые повышают риск инфицирования, медики выделяют:

хронические болезни носа и зева,

острые инфекции вирусной природы,

корь,

ветряная оспа,

краснуха и прочие инфекционные болезни.

Основные симптомы дифтерии

Читайте такжеЛечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в мире и УкраинеНередко начальную стадию дифтерии путают с острым респираторным заболеванием, которое проявляется повышением температуры тела, общим недомоганием и ломотой в мышцах.

Однако при дифтерии через 2-3 дня на миндалинах появляется характерный белый налет, который впоследствии становится плотным и серым.

Общее состояние человека ухудшается, голос становится сиплым, присутствует постоянная боль в горле при глотании, пропадает аппетит. При этом у больного отсутствуют насморк, кашель, слезотечение и другие признаки респираторных заболеваний.

Симптомы дифтерии у детей такие же, как и у взрослых. Разве что отличаются повышением температуры до критических показателей.

Даже после того, как состояние больного нормализуется, опасность для здоровья и даже жизни сохраняется, так как в крови присутствует дифтерийный экзотоксин, поражающий почки и печень, сердце и нервную систему.

Возможно развитие таких осложнений, как нефроз, миокардит, дистрофические поражения печени.