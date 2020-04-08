Минздрав обнародовал правила самоизоляции для пациентов с легкой формой COVID-19

Человек, который ухаживает за больным, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Обнародованы правила для самоизоляции больного коронавирусом дома / УНИАН

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения обнародовали перечень правил, которых следует придерживаться при самоизоляции для пациентов с легким течением COVID-19.

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Как сообщается на странице ЦОС в Facebook, гражданам с легким течением заболевания врач может рекомендовать оставаться дома на самоизоляции.

Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.

Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений.

Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Рекомендовано ограничить движение пациента к местам общего пользования.

Человек, который ухаживает за больным, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Необходимо мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

Необходимо прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

Рекомендовано использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом нужно складывать в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

Следует избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и пр. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.

Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90°C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозреваемым на инфицирование SARS-CoV-2.

В ЦОЗ отмечают, что все члены домохозяйства являются контактными лицами. Также в Минздраве призывают в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

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