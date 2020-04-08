Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми в парке во время карантина

По его словам, в парке с детьми можно гулять но при этом категорически нельзя контактировать с посторонними людьми и прикасаться к посторонним предметам.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в очередной раз ответил на вопрос можно ли гулять с детьми в парке во время карантина.

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По его словам, в парке с детьми можно гулять но при этом категорически нельзя контактировать с посторонними людьми. Он отметил, что если в парке садиться на лавку, на которой перед этим также сидели люди, или садить ребенка на качель, то несоменно существует риск заработать коронавирус.

"Прогулки это прекрасный способ не сойти с ума и расходовать детям энергию, чтобы хоть ночью нормально спать", - сказал Комаровский.

Он отметил, что выбор - гулять или не гулять на улице с детьми во время карантина - выбор каждого отдельного человека.