Украина получила рекомендации от ВОЗ продлить карантин – премьер

По словам Шмыгаля, карантинные мероприятия непременно будут ослаблены, но об этом можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Украина 7 апреля получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, поскольку это эффективное средство спасения жизней граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизни украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений», - заявил он.

Он отметил, что Украина обязательно вернется к привычному образу жизни: «Мы еще погуляем по паркам, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле. Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине».

По его словам, уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И правительство сообщит об этом общественности.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещено самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.