Отпраздновали возвращение товарища: на Житомирщине зафиксировали вспышку коронавируса

По данным ОГА, мужчина заразил знакомых во время празднования своего возвращения из Польши.

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

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По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него.

«В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.

В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.

«Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В целом количество инфицированных составляет 27 человек.

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