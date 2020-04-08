Врачи рассказали о признаках того, что человек уже переболел коронавирусом

Кроме известных симптомов заболевания, ученые установили еще пять необычных признаков коронавируса.

Коронавирус часто проявляется не сильно заметными симптомами, из-за чего многие люди не обращаются к врачу. В частности, признаки коронавируса могут проявляться без острых симптомов или же быть похожим на сезонную ОРВИ. Поэтому людей, которые уже переболели COVID-19 может быть гораздо больше, чем зафиксировано официальной статистикой.

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Врачи уже исследовали и назвали некоторые специфические симптомы, которые могут указать, что человек уже перенес коронавирус. По данным ученых из Оксфордского университета, существует пять "легких" симптомов, которые могут означать, что это коронавирус.

Боль в животе

У некоторых людей боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.

Диарея

Такой симптом был выявлен по результатам исследований китайскими учеными. В Ухане, где началась вспышка коронавируса, у половины из первых 204 обследованных пациентов был выявлен такой симптом.

Потеря обоняния

Одним из самых распространенных симптомов является потеря обоняния. Эти данные подтвердили, как зарубежные, так и украинские специалисты. Как выяснили ученые, некоторые клетки в носу содержат белки, по которым SARS-CoV-2 бьет в первую очередь. Именно так инфекция проникает в организм. Такие люди становятся разносчиками инфекции, так как сами не понимают, что больны.

Конъюнктивит

У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость

Чувство необычайно сильной усталости может быть симптомом коронавируса. Нужно обратить внимание на этот симптом, если это чувство не является следствием переутомления.